Politiet indfører visitationszone i Brøndby efter skyderier

En konflikt mellem to kriminelle grupper er ifølge politiet så alvorlig, at man indfører visitationszone.

Fra tirsdag klokken 18 må borgere i dele af Brøndby finde sig i, at politiet kan visitere dem eller deres biler uden at have en mistanke om, at de har begået noget kriminelt.

To skyderier på få dage får nemlig politiet til at indføre visitationszone i et område omkring Brøndbyøster S-togsstation.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Visitationszonen kommer efter to skudepisoder torsdag aften i sidste uge og igen søndag aften. Begge skyderier fandt sted ved 23-tiden på Brøndby Nord Vej. Flere biler fik skader, men ingen personer blev ramt.

Ifølge politiet udspringer skudepisoderne af en konflikt i det kriminelle miljø i dele af kommunen.

- Borgerne i kvarteret skal kunne føle sig trygge, derfor har vi øget vores synlige tilstedeværelse - og med visitationszonen styrker vi vores fokus og muligheder mod kriminelle aktiviteter i området, udtaler politiinspektør Flemming Madsen i pressemeddelelsen.

Visitationszonen gælder mod vest langs Fæstningskanalen på Vestvolden, mod nord langs Roskildevej, mod øst langs kommunegrænsen til Rødovre Kommune og mod syd langs Park Alle.

Foreløbig gælder visitationszonen til 1. september.