Politiet indfører visitationszone efter skyderier i Køge

Så sent som tirsdag aften blev to yngre mænd ramt af skud i Køge.

Skyderiet er ét af flere, der den seneste tid har ramt Køge, og på baggrund af skudepisoderne har Midt- og Vestsjælland besluttet at give politiet udvidet mulighed for at visitere personer i byen.

Således er der onsdag indført visitationszone i Køge. Den gælder 14 dage frem til onsdag den 12. februar.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

I visitationszonen kan politiet lave stikprøver og undersøge, om borgere eksempelvis er i besiddelse af våben, uden at have nogen konkret mistanke.

Midt- og Vestsjælland Politi mener, at skyderierne i Køge er et led i en igangværende konflikt mellem to lokale kriminelle grupperinger, fortæller politidirektør Svend Larsen i pressemeddelelsen.

- Det er vores opfattelse, at konflikten er årsag til skyderi i det åbne rum, senest i Ellemarken i går aftes. Vi skal have stoppet skyderierne og genoprettet trygheden, siger Svend Larsen onsdag.

Visitationszonen afgrænses af Lyngvej med start ved Køge Bugt Motorvej, Tranholmsvej, Gammel Lyngvej, Nylandsvej, Stevnsbovej, Københavnsvej, Værftsvej, Cementvej, Havnen og Carlsensvej.

Herfra afgrænses den videre af Strandvejen, Søndre Viaduktvej, Sønderstien, Vidarsvej, langs togbanen frem til Egeøjevej, Ravnsborgvej, Orkestervej, Klemmenstrupvej, Bregnevej, Marksvinget frem til sti vest om Ellemarken, Ringstedvej, Ringvejen, Ølbyvej frem til Køge Bugt Motorvejen og Køge Bugt Motorvejen fra Ølbyvej frem til Lyngvej.

De to mænd, der tirsdag blev ramt af skud, er henholdsvis 26 og 31 år. De er begge i kritisk tilstand. To personer blev anholdt efter skyderiet, men blev løsladt, da politiet ikke mistænkte dem for noget konkret.