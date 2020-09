Fra lørdag aften klokke 22.00 til 02.00 natten til søndag er det forbudt at opholde sig i Jomfru Ane Gade og Jomfru Anes Gård i Aalborg. Forbuddet vil også gælde torsdag og fredag aften i næste uge. I forvejen er der indført opholdsforbud to steder i København - i dele af Nørrebroparken og i Kødbyen. (Arkivfoto).

Politiet indfører opholdsforbud i dele af Aalborg

De nye skærpede coronaregler, der fra lørdag gælder over hele landet, betyder, at politiet indfører opholdsforbud i Aalborgs forlystelseskvarter.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Opholdsforbuddet omfatter Jomfru Ane Gade og Jomfru Anes Gård og gælder fra klokken 22.00 lørdag aften til 02.00 natten til søndag. Det vil også gælde torsdag og fredag i næste uge.

For at begrænse smitten med corona trådte nye regler torsdag i kraft i 17 kommuner i og omkring København.

De nye regler indebærer blandt andet, at caféer, restauranter og værtshuse skal lukke klokken 22.00, og at gæster og ansatte skal bære mundbind eller visir, når de ikke sidder ned.

Fredag fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at reglerne fra lørdag gælder hele landet.

I forbindelse med opholdsforbuddet i Aalborg udtaler vicepolitiinspektør Niels Kronborg:

- Vi kan ikke komme uden om, at alkohol er en kritisk faktor, når det gælder folks dømmekraft.

- Nu byder omstændighederne, at vi sætter særligt ind på at begrænse smitterisikoen i tide, og derfor indfører vi dette opholdsforbud, vel vidende at det vil påvirke især de unges sociale liv.

Vicepolitiinspektøren minder om, at omkostningerne med al sandsynlighed vil blive endnu større, hvis man ikke tager de nødvendige skridt til at begrænse smitten.

- Derfor kommer vi også til at holde ekstra øje med, at man ikke falder for fristelsen og forsamler sig for tæt til fester andre steder, understreger han.

Med opholdsforbuddet i Aalborg er der indført opholdsforbud tre steder i landet. I forvejen er der indført opholdsforbud i dele af Nørrebroparken og i Kødbyen i København.

I Kødbyen gælder forbuddet i tidsrummet fra klokken 22.00 til 02.00 frem til onsdag i næste uge. I dele af Nørrebroparken er det i weekenden forbudt at opholde sig i tidsrummet fra klokken 18.00 til klokken 06.00.

Almindelig færdsel er tilladt i områderne, men man må ikke tage ophold i dem. Gør man det alligevel, koster det en bøde på 2500 kroner.