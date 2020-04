Politiet indfører første officielle opholdsforbud

For at mindske spredning af corona indfører politiet et midlertidigt opholdsforbud ved butiksområde på Rømø.

For at forhindre spredning af coronavirus indfører politiet et midlertidigt opholdsforbud ved Lakolk Butikscenter på Rømø i Sønderjylland.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Opholdsforbuddet er det første officielle, som politiet indtil videre har taget i brug for at holde folk fra at samles i større forsamlinger og derved øge risikoen for at blive smittet med corona.

Beslutningen om at indføre opholdsforbuddet er taget, efter at politiet lørdag eftermiddag kunne konstatere, at over 60 personer opholdt sig på området.

Mere præcist var der for mange mennesker samlet nær butikscentrets iskiosk samt på bænke og på legepladser i nærheden.

- Opholdsforbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i det pågældende område som for eksempel at sætte sig på bænkene og benytte legepladsen i området.

- Almindelig færden såsom gå- og løbeture, parkering, hundeluftning og besøg i iskiosk og butik med mere i det område, hvor opholdsforbuddet gælder, er dog stadig tilladt, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Overholdes forbuddet ikke, kan politiet udstede en bøde på 2500 kroner.

I forvejen kan politiet udstede bøder til grupper på mere end ti personer. Det er en del af forsamlingsforbuddet, der foreløbigt gælder frem til 10. maj.

Opholdsforbuddet ved Lakolk Butikscenter gælder frem til midnat, natten mellem søndag og mandag.

Perioden for forbuddet kan forlænges, hvis der findes grund til det.

Ingen personer er indtil videre sigtet for at have overtrådt forsamlingsforbuddet, fortæller politiet i pressemeddelelsen.

Lakolk Butikscenter er en slags gågade afspærret for trafik, hvor der ligger en række butikker ved siden af hinanden. Stedet er et af de mest populære steder at tage hen for turister på Rømø.

Butikscentret ligger få hundrede meter fra stranden på Rømø, og mange kombinerer derfor en tur til stranden med at besøge centrets butikker.