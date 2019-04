Politiet indfører dobbelt strafzone i dele af København

Københavns Politi indfører dobbelt strafzone i dele af København indtil 23. april klokken 16 for at genskabe trygheden i områderne. Det sker som følge af optøjer efter demonstration søndag. Det oplyser politiet.

Det var partistifter Rasmus Paludan, der stod bag søndagens demonstration, som endte i store uroligheder og brandstiftelse.

Flere fremmødte borgere var vrede over, at Paludan, der har stiftet det islamkritiske parti Stram Kurs, blandt andet kastede med en koran. For under to uger siden blev Paludan dømt for racisme i byretten.

Loven om skærpede strafzoner trådte i kraft 1. januar i år. Inden for zonerne straffes visse former for kriminalitet begået i området dobbelt.

Strafzoner gælder fra mandag klokken 16 og en uge frem. Den dækker fire områder: dele af Nørrebro, Nordvest, Tingbjerg, Urbanplanen på Amager og Christianshavn.

Det skyldes ifølge chefpolitiinspektør ved Københavns Politi Jørgen Bergen Skov, at kriminalitet i de områder "i væsentlig grad skaber utryghed for beboere og andre, der færdes i eller omkring de berørte områder".

- Som politimyndighed er det en af vores vigtigste opgaver at sikre orden, tryghed og sikkerhed for borgerne, og derfor indfører vi nu skærpet strafzone, siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet blev der under søndagens demonstration affyret fyrværkeri og kastet med kanonslag mod politiet. Også sten, cykler og løbehjul fløj gennem luften.

Flere personer valgte herefter ud på aften at maskere sig, rive stilladser ned og sætte ild til blandt andet biler. Den form for hærværk stod ifølge politiet på indtil ud på natten.

23 personer blev anholdt, og fire personer blev mandag fremstillet i grundlovsforhør. Tre er blevet varetægtsfængslet, mens den sidste blev løsladt.

Mandag eftermiddag og aften er der varslet tre demonstrationer i Albertslund. Den ene står Rasmus Paludan bag, mens de to andre er moddemonstrationer.