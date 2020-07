Politiet henlægger hver tredje sag om psykisk vold

Nye tal viser, at hver tredje anmeldelse om psykisk vold er blevet henlagt uden at føre til sigtelse.

Mange føler sig ikke taget alvorligt, når de anmelder psykisk vold til politiet.

Det fortæller Landsforeningen af Kvindekrisecentre (Lokk) og Center for Voldsramte, skriver Jyllands-Posten tirsdag.

Tal fra Rigspolitiet og Anklagemyndigheden viser, at der siden den 1. april sidste år og frem til den 1. maj i år har været 300 politianmeldelser af psykisk vold.

Af dem er 100 - svarende til hver tredje - blevet henlagt af politiet uden at have ført til sigtelse. I 37 tilfælde er det sket, uden at der er foretaget efterforskningsskridt.

- Nogle gange får de at vide, at det er der ikke noget i. Andre gange får de at vide, at det er et almindeligt husspektakel, eller at der skal meget mere til, siger Ingrid Funch Jørgensen, næstformand i Lokk, til Jyllands-Posten.

Trine Rønde Kristensen, der er overlæge og leder af Center for Voldsramte, fortæller ligeledes:

- Jeg har kun hørt historien fra mine patienter. Men oplevelsen har i hvert fald været, at der ikke blev lyttet hos politiet.

- Det, vi hører forholdsvist tit, er, at de har fået kommentarer som "prøv at gå hjem og tænk dig om" eller "er du nu sikker på, at du vil anmelde?" Det er rigtig svært at få at vide, især når man endelig har taget det svære skridt at henvende sig til politiet, siger hun til avisen.

Hos Mandecentret, der driver krisecentre for mænd, er man "meget forsigtig" med at anbefale mændene at gå til politiet med psykisk vold, fortæller seniorrådgiver Jan Lindell til Jyllands-Posten.

Han mener, der er brug for en fornyelse i indstillingen hos politiet nogle steder.

Rigspolitiet kalder det beklageligt, hvis ofre for psykisk vold har oplevet ikke at blive taget seriøst. For det skal de, siger Allan Holm, der er centerchef for Nationalt Forebyggelsescenter under Rigspolitiet til Jyllands-Posten.

Han siger desuden, der kan være "brug for et løft af vidensniveau", når det vedrører identificeringen af psykisk vold.