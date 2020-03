Politiet havde først ikke mistanke om drab i seriemordersag

Malene Hasselblad er datter af Inez Hasselblad, som i februar i fjor blev fundet dræbt i sin lejlighed på Vangehusvej på Østerbro i København. Naboens 27-årige søn er tiltalt for drabet på kvinden og to andre ældre i boligkomplekset.

Malene Hasselblad kvitterer med et blik og et nik for de servietter, som vagtmesteren i Københavns Byret onsdag lægger på vidneskranken ved siden af hende.

Malene Hasselblad er vant til at være "på" - for år tilbage vandt hun tv-konkurrencen "Robinson Ekspeditionen". Og hendes forklaring fra vidneskranken er trods den latente gråd i stemmen tydelig og præcis.

Igen og igen fremhæver hun én ting:

- Jeg kunne ikke få det til at stemme.

Hun henviser til, at hun af politiet fik at vide, at hendes mor var død efter et fald.

- Men jeg kunne ikke forstå, at hendes pas og dankort var væk, og at hun sad i en stol, hvis hun var faldet, fortæller Malene Hasselblad.

Datteren fortæller desuden, at hun søgte forgæves efter morens nøgler i lejligheden. At de var væk, opdagede hun allerede, da hun kom til stedet efter at have fået beskeden om morens død.

Hun ringede desuden til morens bank for at høre, om hendes dankort var blevet misbrugt. Det kunne hun ikke få oplyst, det måtte banken ikke - men banken oplyste, at man nu spærrede kortet.

Herefter kontaktede Malene Hasselblad politiet, som så kontaktede banken og fik oplyst, at dankortet var misbrugt. Og på den måde blev teorien om en faldulykke forkastet.

Efterforskningen førte hurtigt til anholdelse af naboens dreng, og han blev siden sigtet for to andre drab i boligkomplekset. Ofrene var en kvinde og en mand - begge i starten af 80'erne - som var døde i ugerne inden Inez Hasselblad.

I sidste uge erkendte den 27-årige mand, som er tiltalt i sagen, at han havde misbrugt de dræbtes dankort. Men han afviste at have dræbt dem.

Om Inez Hasselblad sagde han, at han fandt hendes pung på hendes rollator, som stod i opgangen. Han fortalte desuden, at han havde besøgt hende, og at han tit hjalp hende med for eksempel at bære vasketøj op.

En forklaring, som både Malene Hasselblad og en af Inez Hasselblads venner fra boligkomplekset afviser.

For der var langtfra et venskabeligt forhold mellem Inez Hasselblad og nabofamilien. Tværtimod var hun bange for den ældste søn, der nu er tiltalt.

Han gjorde hende utryg og havde uhyggelige øjne, skulle den ældre dame ifølge datteren have sagt. Manden skulle også have kaldt hende for en gammel kælling.

- Og han havde brugt ord, som hun ikke engang kunne få over sine læber, fortæller Malene Hasselblad i retten.