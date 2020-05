Politiet har sigtet flere end 400 for corona-forbud

Forbuddet mod at samles i større grupper og indgrebet mod forretningsdrivende har ført til flere end 400 sigtelser. Det oplyser Rigspolitiet i et svar til Folketingets retsudvalg.

De nye regler på grund af coronakrisen har betydet, at politiet har udført en "en markant forøget patruljering" for at få håndhævet bestemmelserne.