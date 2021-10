Politiet har særligt øje på tohjulede trafikanter i uge 43

Politiet vil i uge 43 have særlig fokus på cyklister og knallertførere og over hele landet gennemføre særlige kontroller.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Der vil særligt være fokus på at stoppe de trafikanter, der på cykel eller knallert udgør en risiko for sig selv og andre trafikanter. For eksempel ved at køre over for rødt, køre på fortove og i fodgængerfeltet eller færdes uden lys på efter mørkets frembrud.

Også knallerter, der kører for stærkt, vil politiet sætte ind over for, fremgår det. Desuden vil politiet spejde efter ulovlige knallerter, når betjente den kommende uge står på gader og stræder rundt om i landet.

De tohjulede trafikanter udgør en betydelig del af de dræbte og tilskadekomne i trafikken: I 2020 blev 28 cyklister og syv knallertkørere dræbt i trafikken. Yderligere 799 cyklister og 257 knallertførere kom til skade.

Ifølge politiet var en medvirkende årsag til en del af ulykkerne risikobetonet adfærd hos de tohjulede trafikanter.

Politiets kontrol af trafikanter på cykel eller knallert gennemføres landet over i perioden 25. oktober til 31. oktober 2021.