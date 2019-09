Psykisk vold kan være nedbrydende for offeret, og et enigt Folketing vedtog i foråret en ny paragraf i straffeloven, der gør det muligt at straffe psykisk vold med op til tre års fængsel. Siden har politiet rejst 14 sigtelser på landsplan.

Politiet har rejst få sager om psykisk vold

Landet over har politiet rejst 14 sigtelser for psykisk vold, siden det blev muligt 1. april. Godt, at der sker noget, mener minister og organisation mod vold.

Ofre for psykisk vold har beskrevet det som at blive puttet i en gryde med lunkent vand, som langsomt skrues op til kogepunktet.

