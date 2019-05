Artiklen: Politiet har over en million overarbejdstimer

1.000.000 overarbejdstimer.

Så meget har hobet sig op i dansk politi, fortæller formand i Politiforbundet Claus Oxfeldt som reaktion på den seneste tids kritik af, at eksempelvis meget få indbrud opklares.

Antallet af overarbejdstimer svarer til omkring 519 årsværk. Ifølge formanden afslører det et misforhold mellem antal politifolk og arbejdsmængden.

- Der er altså ingen politifolk, som sidder og venter på, at der kommer nogen opgaver, de skal løse.

- Opgaverne er blevet mere komplekse, og der er rigtig meget, der påvirker politiet. Det bliver man nødt til politisk at forholde sig til, og det havde jeg en klar forventning til, at man var klar over. Det virkede sådan inden valgkampen, siger Claus Oxfeldt.

Nogle af de ekstra opgaver omfatter grænsekontrol, cyberkriminalitet og den øgede terrortrussel. Det gør, at der er færre til at opklare borgernære forbrydelser som eksempelvis tyveri.

For to uger siden kunne DR Nyheder på baggrund af en aktindsigt hos Rigspolitiet berette, at 95 ud af 100 tyverier aldrig opklares.

Den statistik irriterer ikke kun borgere og politikere, fortæller Claus Oxfeldt.

- Man må ikke være i tvivl om, at der ikke er noget, der frustrerer politifolk mere, at vide, at de må lægge sager til side, som kunne være opklaret, fordi der kommer en mere vigtig sag.

Fra 2011 til 2016 blev 700 af de 11.100 ansatte i politiet skåret væk. Efterhånden er antal betjente tilbage på det oprindelige niveau, men for politiet hænger det endnu ikke sammen.

Foruden de nye arbejdsområder er der også behov for mere politibeskyttelse for nogle i forbindelse med eksempelvis valgkampe, mens også store kulturbegivenheder kræver polititilstedeværelse.

- Om et år bliver der afholdt et par kampe til europamesterskabet i fodbold i Danmark. Det koster ressourcer. Om to år skal der afholdes tre etaper af Tour de France (cykelløb, red.) i Danmark. Det koster ressourcer i stor stil.

- Jeg kunne tale i flere timer om det her, og derfor undrer det mig, at politikerne i valgkampen signalerer, at de ikke har hørt om det, siger Oxfeldt.