Politiet har fundet mistænkte for overfald på 11-årig

Politiet mistænker to drenge på 12 og 13 år for at stå bag vold mod 11-årig, som blev filmet og delt på internettet. Drengene blev i sidste uge efterlyst og er nu identificeret.

Overfaldet skete 23. marts på en skaterbane ved Lilletoften i Skovlunde. Omkring klokken 18 blev den 11-årige dreng passet op af to ældre drenge, som sparkede ham i hovedet.

I første omgang blev sagen ikke anmeldt, men drengens mor opdagede siden hen, at overfaldet var blevet delt på internettet. Det førte til en anmeldelse af sagen.

6. maj gik politiet ud i offentligheden og efterlyste gerningsdrengene, og nu mener man altså at have fundet frem til dem.

De sociale myndigheder er inddraget i sagen, og sagen bliver indstillet til Ungdomskriminalitetsnvænet, oplyser politiet.

Nævnet behandler sager om kriminalitet for børn og unge helt ned til 10 år.

Børn under 15 kan nemlig ikke strafforfølges efter straffelovens regler, men i Ungdomskriminalitetsnævnet kan de blandt andet blive sat i et såkaldt forbedringsforløb.

Sådan et kan vare i op til fire år og indeholder en handleplan. Den kan for eksempel indeholde krav om, at barnet skal være hjemme på bestemte tidspunkter eller deltage i en fritidsaktivitet. Der kan også ske anbringelse uden for hjemmet.