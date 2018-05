Politiet har fodret Skat med oplysninger om udbytteskat

- Vi har overleveret en lang række række oplysninger til Skat. Oplysningerne er medvirkende til, at Skat nu kan iværksætte de civile søgsmål, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Han vurderer, at de civile retssager i USA og andre lande øger sandsynligheden for at "få så mange penge som muligt tilbage i den danske statskasse".

På et pressemøde har direktør Steen Bechmann Jacobsen i Skat onsdag fortalt, at der i første omgang er udtaget omkring 50 stævninger med et samlet krav på mere end to milliarder kroner.

Steen Bechmann Jacobsen er direktør for særlig kontrol i Skat og tiltrådte for nylig stillingen. Han kom fra posten som chefanklager i Bagmandspolitiet og har derfor et detaljeret kendskab til sagen om udbytteskat.

I øvrigt fortsætter politiet efterforskningen, som kaldes meget kompleks.

For eksempel er der nedsat en fælles efterforskningsgruppe i regi af Europol, har det tidligere været fremme. Det træk indebærer, at man hurtigere kan foretage ransagninger og andre efterforskningsskridt.

Desuden forsøger også Bagmandspolitiet at inddrive penge i forbindelse med den strafferetlige efterforskning.

Politiets sporingsgruppe har fået beslaglagt i alt 2,7 milliarder kroner på blandt andet udenlandske bankkonti, er det tidligere blevet oplyst.

I Bagmandspolitiet ønsker man onsdag dog fortsat ikke at frigive antallet af mistænkte eller sigtede personer i sagskomplekset, lyder det fra en presserådgiver.

Det har tidligere været fremme, at blandt andre en rigmand bosat i Dubai, Sanjay Shah, er blandt de hovedmistænkte.

Blandt de sigtede er også en tidligere ansat i den afdeling i Skat, hvorfra man udbetalte refusion af udbytteskat.

Den 69-årige Sven Jørgen Nielsen er onsdag af Østre Landsret i en forholdsmæssigt lille sag om svindel med udbytteskat idømt fængsel i fem år. Han er fundet skyldig i bedrageri og bestikkelse. I den sag udgør beløbet 37 millioner kroner.