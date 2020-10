Politiet har anholdt mand for drab i naturområde

Politiet håber at høre fra vidner fra parkeringsplads i Hedeland efter drab. 47-årig blev dræbt med to skud.

En mand, der mandag blev fundet død ved sin bil i Hedeland ved Tune, blev dræbt af to skud, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag.

Fundet af den 47-årige i det rekreative område blev gjort mandag morgen. Det var en borger, der havde opdaget manden på parkeringspladsen "Vinterrasserne" i Hedeland.

En mistænkt i sagen fremstilles for en dommer tirsdag eftermiddag. Det bekræfter en talsmand for politiet.

Foreløbig vil man kun oplyse, at den anholdte er en mand. Anholdelsen skete natten til tirsdag. Og nu skal en dommer i Retten i Roskilde altså afgøre, om der er en begrundet mistanke mod den anholdte.

Det var mandag aften, at politiet oplyste, at man mente, at manden havde været offer for en forbrydelse.

Parkeringspladsen ligger nær en badesø og nogle vinterrasser. Den bil, manden var kørende i, holdt på stedet. Det er en ældre blå Toyota Avensis, oplyste politiet i en pressemeddelelse tirsdag formiddag.

Politiet vil gerne have oplysninger, hvis nogen har set noget usædvanligt i området forud for mandag morgen, fremgår det af meddelelsen.

Terrænet benyttes af cyklister, løbere, vandrere og andre, og i politiet håber man, at nogen har gjort iagttagelser eller hørt noget.

Politiet er særligt interesseret i at høre fra vidner, der har oplysninger om den ældre blå bil, eventuelt har hørt to høje brag eller har andre informationer.

Den dræbte er fra Hvidovre, og hans pårørende er blevet underrettet.

I pressemeddelelsen hedder det, at efterforskere forsøger at fastlægge et motiv og at kortlægge den 47-åriges færden.

Intet tyder på, at forbrydelsen kan relateres til rocker- eller bandemiljøet, hedder det.