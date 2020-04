Politiet har anholdt en tredje for drab på 18-årig i Holbæk

En tredje mistænkt er blevet anholdt i en sag om drab på en 18-årig mand i Holbæk for et år siden. Det oplyser politiet på Twitter. Der er retsmøde onsdag eftermiddag.

Han blev 28. april sidste år skudt i hovedet og på kroppen med en revolver i bebyggelsen Ladegårdsparken. Forinden var han tilsyneladende gået i en fælde.

I de andre retsmøder er først en mand på 27 år og derefter en kvinde på 20 blevet varetægtsfængslet.

Tilsyneladende mener politiets efterforskere, at de to andre nu varetægtsfængslede personer medvirkede til forbrydelsen ved at lokke offeret først til ét møde og dernæst endnu et, som endte fatalt.

Den senest anholdte er en mand på 25 år fra Holbæk.