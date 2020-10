Politiet har afvist folk ved grænsen i strid med reglerne

Politiet har fredag ved en fejl afvist "et mindre antal borgere" fra Slesvig-Holsten ved grænsen.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Fredag i sidste uge trådte nye restriktioner for indrejse i Danmark i kraft. Siden har politiet løbende skærpet håndhævelsen af restriktionerne og afvist folk, der ville rejse ind i landet i strid med dem.

I den forbindelse har politiet også afvist borgere fra Slesvig-Holsten.

Men det er en fejl. Slesvig-Holsten har hele tiden være en åben region, og borgere herfra har frit kunnet rejse ind i landet.

Kommunikationsafdelingen hos Syd- og Sønderjyllands Politi kan fredag aften ikke oplyse, hvor mange borgere fra regionen, der er blevet afvist, men der skulle være tale om et mindre antal.

- Politiet skal beklage, at et mindre antal borgere fra Slesvig-Holsten ved en fejltagelse er blevet afvist, lyder det i pressemeddelelsen.

Fra midnat natten mellem fredag og lørdag bliver reglerne dog ændret. Derefter betegnes Slesvig-Holsten som en karantæneregion.

Det betyder, at borgere fra Slesvig-Holsten skal have et anerkendelsesværdigt formål - for eksempel arbejde - for at kunne rejse ind i Danmark.

Andre kan dog også få lov at rejse ind i landet, hvis de kan fremvise en negative coronatest.