Politiet gør fremskridt i sag om Maria From Jakobsen

Politiet har gjort et nyt fund i sagen om Maria From Jakobsen, hvis mand er sigtet for at have dræbt hende.

Det har resulteret i en teknisk undersøgelse nær byen Sundbylille, der ligger tæt på Frederikssund, hvor Maria From Jakobsen og hendes drabstiltalte mand, sognepræsten Thomas Gotthard, boede sammen.

Det er noget, Thomas Gotthard har sagt til politiet, som har ledt efterforskerne på sporet.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet vil endnu ikke oplyse, hvad det er for et fund, det har gjort. Det vil heller ikke oplyse, hvad der bliver undersøgt i området nær Sundbylille.

Thomas Gotthard blev anholdt og varetægtsfængslet i midten af november sidste år. Siden er varetægtsfængslingen blevet forlænget flere gange.

Sognepræsten indvilgede sidst i maj i, at han forblev varetægtsfængslet, indtil retssagen imod ham går i gang i oktober.

I april blev han tiltalt for drabet på hustruen. Politiet mener at kunne bevise, at den 44-årige Thomas Gotthard dræbte hende og skaffede sig af med liget. Hun er ikke blevet set siden 26. oktober.

I anklageskriftet er der rejst tiltale for, at han på ukendt vis begik drabet mellem 08.24 og 09.45 i Frederikssund eller omegn. Han er også tiltalt for på ukendt vis at have bortskaffet liget, der endnu ikke er fundet.

Under sagen er det kommet frem, at Thomas Gotthard skal have foretaget internetsøgninger på ord som "havdybde", "olietønder" og "selvmord" forud for Maria From Jakobsens forsvinden.

Derudover har politiet fundet kaustisk soda og saltsyre hos præsten. Begge kemikalier er stærkt ætsende.

Maria From Jakobsen var ansat som psykolog ved Holbæk Sygehus og mor til to børn.