Politiet glemte at orientere kvinde om voldsdømt ekskærestes udgang

Cecilie Danris fik ikke besked fra politiet om, at ekskæresten var på udgang, og trods et tilhold og en hemmelig og politibeskyttet adresse modtog hun flere breve og opkald fra fængslet.

For to år siden stak Cecilie Danris' ekskæreste hende 46 gange med en kniv. Han fik en dom på seks års fængsel, men efter 202 dage var han på udgang.

Sådan skriver B.T. mandag.

Hun bliver også to gange anbefalet af politiet at mødes med ekskæresten, ligesom det i 2018 lykkes for Cecilie Danris' ekskæreste at indberette hende til kommunen for ikke at tage ordentligt vare på deres fælles barn.

I en mail til B.T. skriver Københavns Politi, at det "beklager, at der ikke er givet systematisk offerunderretning i sagen".

Politiet oplyser videre, at man vil "tage kontakt til Kriminalforsorgen for i fællesskab at sikre underretning fremover".

Lisbeth Jessen, som er direktør i krisecenteret Danner, kalder det overfor B.T. et generelt problem, som der bør sættes ind imod.

- Det er helt grotesk, og vi ser ofte, at kvinderne nærmest bliver pressede ud i den mægling.

- Vi er i kontakt med tusindvis af kvinder i vores forskellige tilbud, og der er desværre mange, der har oplevet lignende ting som Cecilie. Det er uværdigt, siger Lisbeth Jessen til B.T.

SF kræver en redegørelse fra justitsministeren om, hvorfor myndighederne ikke har forhindret kontakt med gerningsmand og offer.

B.T. fortæller Cecilie Danris' historie mandag, som er FN's Internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder.

På denne dag bliver projektet Voldsom Kærlighed også lanceret. Projektet skal tilbyde hjælp til unge, som netop udsættes for kærestevold.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet, der også tager sig af ligestillingsområdet, i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at unge mænd og kvinder mellem 16-24 år er udsat for fysisk vold fra en kæreste dobbelt så ofte som befolkningen generelt.

- Derfor er det så vigtigt, at vi med projektet Voldsom Kærlighed tilbyder den her gruppe et tilbud, hvor de kan få hjælp, siger minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen i pressemeddelelsen.

Tilbuddet er et samarbejde mellem organisationerne Dialog mod Vold, Sex og Samfund samt rådgivningstilbuddet Headspace.