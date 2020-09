Politiet genoptager køreprøver i København

Københavns Politi aflyste køreprøver, da to prøvesagkyndige blev coronasmittet. Mandag genoptages prøverne.

Fra mandag morgen bliver det igen muligt at komme til køre- og teoriprøve i København.

Det oplyser politiet søndag på Twitter.

Både de praktiske køreprøver og teoriprøver blev torsdag og fredag stoppet midlertidig i København og på den københavnske Vestegn på grund af coronasmitte i politiet.

Men fra mandag morgen klokken 07 er det igen muligt at komme til prøve i København og på Vestegnen.

- Vi anbefaler forsat, at man bærer mundbind under prøverne, skriver politiet søndag eftermiddag.

Politiinspektør Steen Søder, der er er leder af center for færdsel og trafik i Københavns Politi, fortalte torsdag, at de aflyste prøver skyldtes coronasmitte.

- To af vores prøvesagkyndige er desværre blevet konstateret smittet med covid-19, sagde han.

Desuden havde endnu en ansat ved centret meldt sig syg med coronasymptomer torsdag morgen.

Alene torsdag blev cirka 140 teoriprøver samt 127 praktiske prøver aflyst. Fredag blev alle prøver også aflyst - det gjaldt nogenlunde samme antal.

På grund af smitten blandt de ansatte vurderede politiet, at alle prøvesagkyndige skulle testes for coronavirus, før de igen kunne blive sendt ud i bilerne med køreskoleeleverne.

- Afviklingen af en køreprøve foregår altså med to mennesker i en bil med forholdsvis kort afstand. Derfor synes vi rent anstændigvis, at vi bliver nødt til at lukke ned, sagde Steen Søder torsdag.

Politiinspektøren fortalte, at aflysningerne vil forlænge køen til en køreprøve.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der er kø til køreprøver i København.

- De prøver, der er aflyst torsdag og fredag i København og på Københavns Vestegn, skal afvikles på et tidspunkt, så det er klart, at der kommer et øget pres, sagde han.