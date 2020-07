Politiet frygter dna-fejl: 5000 sager skal granskes

I slutningen af juni oplyste Rigspolitiet, at man havde identificeret 3450 sager, hvor dna-beviser indgik i begrundelsen for domfældelsen.

Det fremgår af et svar til Folketingets Retsudvalg.

Rigspolitiet vil gennemgå yderligere 5000 afsluttede straffesager på grund af frygt for dna-fejl.

Sagerne skulle gennemgås for at sikre, at der ikke var sket fejl i brugen af dna-spor. Men i den forbindelse overså man yderligere 5000 sager.

Undersøgelsen blev i juni sat i værk på baggrund af en straffesag, hvor en person blev dømt for indbrud. Her var dna-spor afgørende.

Men efterfølgende har det vist sig, at den dømte formentlig ikke var skyldig.