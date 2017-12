Politiet frygter bandehævn for drab trods våbenhvile

Selv om København siden 9. november har været forskånet for skyderier på åben gade, lurer konflikten mellem banden Loyal To Familia (LTF) og rivaliserende grupper ifølge politiet fortsat under overfladen.

I rapporten beskriver lederen af politiets rocker- og bandesektion våbenhvilen som både "midlertidig" og "skrøbelig".

Rapporten er dateret 21. november, altså knap to uger efter at det foreløbig seneste skud i konflikten blev affyret i Mjølnerparken den 9. november. Et skud, som kostede 22-årige Ghassan Ali Hussein livet.

Drabet var det tredje i løbet af ti dage. Og dagen efter blev en våbenhvile mellem LTF og bandens rivaler, herunder Mjølnerparken-gruppen Brothas, annonceret.

Men ifølge politiets seneste konfliktstatus eliminerer det dog ikke risikoen for nye skyderier eller overfald.

- Det må således fortsat frygtes, at begge parter ønsker at gengælde skyderierne, skriver politiets sektionsleder i rapporten.

Politirapporten indgår i den samlede begrundelse for politiets beslutning om at forbyde ophold i nogle kælderlokaler under et butikscenter på Ruten i Tingbjerg. Lokalerne er ifølge politiet blevet brugt som klublokaler for LTF.

Siden 27. oktober har det været forbudt at opholde sig i lokalerne. Det kan politiet forbyde med den såkaldte rockerlov fra 1996 i hånden. Siden er forbuddet forlænget to gange. Senest den 24. november.

Foreløbig gælder forbuddet frem til fredag i denne uge.

Ritzau har desuden fået aktindsigt i en konfliktvurdering fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC), der handler om striden mellem LTF og Brothas.

Her står der, at NEC på baggrund af efterårets skyderier og overfald i bandemiljøet vurderer, "at der aktuelt består en risiko for yderligere lignende voldelige hændelser".

Rapporten fra NEC har til formål at afskære dømte bandemedlemmer fra at blive prøveløsladt eller få udgang fra afsoning. Det kan politiet nemlig gøre, når det vurderer, at der er en verserende bandekonflikt.