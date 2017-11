Politiet forlænger lukning af jyske rockerklubhuse

Det sker på baggrund af Rigspolitiets vurdering af, at der stadig er betydelig risiko for, at klubhusene kan blive mål for angreb, og at der kan ske voldelige hændelser omkring dem.

- Vi mener ikke, der er grund til at tro, at risikoen for angreb på rockerklubhusene er mindre, end den var for 14 dage siden. Så der er fortsat forbud mod at komme i de fire huse, siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Han er leder af politiets Task Force Vest, som er det regionale politisamarbejde mellem politikredsene i det vestlige Danmark, der blandt andet koordinerer indsatsen mod rockere og bander.

Det var således også Særlig Efterforskning Vest, der koordinerede indsatsen 10. november, hvor politiet i første omgang lukkede de fire rockerklubhuse i Horsens, Aalborg, Randers og Viborg.

Til at starte med gjaldt lukningen i 14 dage, og den periode bliver altså nu forlænget med yderligere 14 dage frem til 8. december.

En konflikt mellem rockergrupperne er gennem de seneste uger eskaleret. Ifølge Ekstra Bladet var det ved boksestævnet Herlev Fight Night for nogle uger siden, at der for alvor kom blus under konflikten.

Ved den lejlighed var der tilskuere fra flere afkroge af rocker- og bandemiljøet.

Både folk fra Hells Angels, AK81, Bandidos, Satudarah og Loyal To Familia var til stede. Og det endte i knivstikkeri, hvor to personer blev såret.

Efterfølgende har der været flere episoder, som muligvis har forbindelse til konflikten. Blandt andet er flere tatovørbutikker blevet udsat for hærværk.

Det er den såkaldte rockerlov fra 1996, som giver politiet ret til at forbyde ophold i bestemte ejendomme. En overtrædelse kan straffes med fængsel. Strafferammen er to år.