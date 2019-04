Politiet forbyder Rasmus Paludan at demonstrere

Den omstridte leder af partiet Stram Kurs havde mandag eftermiddag bebudet en optræden i Albertslund, som ligger i politikredsen.

Dette førte til anmeldelse af to moddemonstrationer, og et stort antal kampklædte betjente rykkede ud til området ved Egelundskolen i Albertslund, hvor Paludan ønskede at møde frem.

Søndag var der optøjer og uro på Nørrebro i København i forbindelse med en anden demonstration af Rasmus Paludan.

Dette førte til, at Københavns Politi gav et lignende kortvarigt påbud til Paludan, som for nylig blev dømt for at overtræde straffelovens racismeparagraf.

Han har i øvrigt anmeldt nye demonstrationer tirsdag eftermiddag. Dels på Blågårds Plads i København og dels i Avedøre.

I Københavns Politi har ledelsen sent mandag eftermiddag ikke truffet beslutning om lignende indgreb mod arrangementet på Blågårds Plads.

Paludan har gennem lang tid gennemført demonstrationer mange steder i landet. De har fortrinsvis fundet sted i bebyggelser med mange indvandrere eller efterkommere af indvandrere.

Fyns Politi afviste tre gange i 2018 hans ønske om at stå på Bøgetorvet i Vollsmose i Odense. Det skete med henvisning til risikoen for "betydelig forstyrrelse af den offentlige orden", ligesom der ville være fare for enkeltpersoner, oplyser TV2 Fyn mandag.

I stedet blev han i mindst et af tilfældene henvist til et andet sted i Vollsmose.