Politiet finder lig på forsvunden mands ejendom

Erik Madsen har været forsvundet i to år, og nu har politiet fundet et lig, som formodes at være ham.

Fredag har Nordjyllands Politi fundet et lig i en krybekælder på en adresse i Vebbestrup i Nordjylland. Huset tilhører en mand, der forsvandt sporløst 8. marts 2018.

Det skriver Ekstra Bladet.

Erik Madsens ejendom brændte ned 8. marts forrige år, og siden har han været forsvundet.

Politiet har endnu ikke identificeret liget, men politikommissær i Nordjyllands Politi Carsten Straszek fortæller sent fredag til Ritzau, at man formoder, at det er den forsvundne Erik Madsen.

- Vi har fundet en afdød person, som skal til undersøgelse på Retsmedicinsk Institut, og det er blandt andet for at få identificeret personen endeligt og klarlægge dødsårsagen.

- Vi har selvfølgelig en formodning om, at det er ham, der har været eftersøgt. Vi har en ret stærk formodning om det, siger Carsten Straszek.

Han fortæller, at den afdøde er fundet flere meter under jorden i en krybekælder.

- Han er fundet i forbindelse med, at huset skal rives ned, fordi der skal bygges et nyt hus på grunden.

- Derfor er man i gang med at grave hele fundamentet op med kælderen, og der bliver han fundet i det, der ligner en hjemmegravet krybekælder, siger Carsten Strazsek.

Nordjyllands Politi har søgt efter manden i to år, hvor man har brugt adskillige ressourcer og gennemsøgt det nedbrændte hus og forskellige søer. Der har også været brugt hundepatruljer i området.

Men man kom aldrig så dybt ned under husets fundament.

- Man har været i det område, men man er simpelthen ikke kommet dybt nok ned. Han ligger næsten to meter under jordoverfladen begravet i nedfald af byggerester, siger Carsten Strazsek.

Politiet fandt den afdøde klokken 17.00, og sent på aftenen arbejdede man stadig på stedet.

Cirka 23.30 fortalte Carsten Strazsek, at man forlod området.

Nordjyllands Politi kan endnu ikke sige, om der ligger en forbrydelse bag.

- Vi efterforsker ud fra alle hypoteser, indtil vi har klarlagt, hvad dødsårsagen er. Men man kan sige, at det mest mærkelige i den her sag har været, at vi ikke har kunnet finde ham nogen steder, siger politikommissæren.

Da brandvæsnet rykkede ud til branden i folkepensionistens hus i Vebbestrup i marts 2018, gik politiet først ud fra, at husets beboer var omkommet i flammerne, skriver Ekstra Bladet.

Men en gennemgang af det nedbrændte hus, hvor resterne er blevet undersøgt af en retsarkæolog, førte dengang til konklusionen, at den fysisk svækkede folkepensionist ikke lå i ruinerne.