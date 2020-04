Politiet finder kilovis af kokain i lejlighed i København

To mænd på 20 og 24 år blev anholdt, og torsdag blev de fremstillet i et grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Her lød sigtelsen på besiddelse af de mange kilo kokain og at have været i besiddelse af og solgt yderligere knap 300 gram af stoffet.

Dommeren besluttede at varetægtsfængsle de to mænd i fire uger. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få yderligere oplysninger om sagen.