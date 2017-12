Politiet finder guldbarrer og jagtvåben i sag om momssvindel

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

I forbindelse med ransagningerne er syv personer i alderen fra 30 til 48 år blevet anholdt. De er alle sigtet for grov moms- og skattesvig.

De syv anholdte er foreløbig sigtet for at have unddraget det offentlige mellem 6 og 14 millioner kroner i en række selskaber.

Desuden er en 44-årig mand mistænkt for hvidvask af penge.

I forbindelse med sagen har politiet beslaglagt flere guldbarrer, jagtvåben, designmøbler, et stort kontantbeløb samt friværdien i en villa.

- Det er en omfattende sag om grov moms- og skattesvig, hvor vi efter længere tids efterforskning valgte at slå til her til morgen, siger vicepolitiinspektør Peter Reisz fra Københavns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet.

Politiet er mandag eftermiddag fortsat i gang med aktionen og har derfor ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.