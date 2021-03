Politiet finder flugtbil tre år efter likvidering af 16-årig

Gerningsmændene skal ifølge politiet findes personer med tilknytning til den nu opløste bande Loyal To Familia. Servet blev ved en fejl dræbt som led i en bandekonflikt. Det var en anden mand, der skulle dø, mener politiet.

Efter drabet flygtede de tre gerningsmænd i en sort Audi A6 stationcar. Den har politiet nu efter tre og et halvt år altså fundet frem til.

Vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi, fortæller, at man har været på sporet af bilen i nogle måneder.

- Men vi skulle først foretage en række undersøgelser for at finde ud af, om ejeren havde noget med drabet at gøre, siger han.

- Vi kan fastslå, at han intet har med drabet eller anden kriminalitet at gøre, og at bilen er købt på helt lovlig vis.

Heller ikke den tidligere ejer har haft noget med drabet at gøre.

Bjarke Dalsgaard vil ikke komme ind på, hvordan man fandt frem til bilen, eller hvordan gerningsmændene fik adgang til den.

- Det er nogle detaljer, som vi gerne vil holde for os selv indtil videre, siger han.

Politiets teknikere er nu i gang med at undersøge bilen for spor.

- Det kan blive det gennembrud i sagen, vi har brug for. At få et flugtkøretøj i vores besiddelse i sådan en sag er et meget vigtigt element, og i dette tilfælde har vi fået køretøjet intakt, så vi har alle muligheder for at undersøge det på kryds og tværs, siger Bjarke Dalsgaard.

Om muligheden for at finde spor efter så mange år, siger han:

(- Spor som DNA og fingeraftryk er meget robuste og kan holde i lang tid.)

Københavns Politi håber, at de nye oplysninger om bilen vil få vidner til at henvende sig.

Det gælder også vidner, som allerede har talt med politiet, hvis de nye oplysninger giver anledning til tilføjelser eller ændringer i deres forklaringer.