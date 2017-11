Politiet finder arm i Køge Bugt - tilhører nok Kim Wall

Armen er fundet nær den rute, som har været efterforsket i forbindelse med ubådssagen, og derfor mener man, at armen tilhører den svenske journalist Kim Wall, som ubådsbyggeren Peter Madsen er sigtet for at have dræbt.

- Vi har endnu ikke fastslået, om der er tale om en højre eller venstre arm, eller hvem armen tilhører. Men vi arbejder ud fra, at den hidrører fra ubådssagen, siger vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen fra Københavns Politi.

Den 46-årige Peter Madsen er sigtet for at have dræbt og parteret Kim Wall i forbindelse med en tur i Madsens ubåd 10.-11. august.

Allerede 21. august fandt en cyklist Kim Walls torso i vandet ved Vestamager. Men både hoved, arme og ben var fjernet fra kroppen.

Siden da har dykkere og specialtrænede hunde ledt efter spor i vandet, og løbende er flere ligdele dukket op. Hvis den fundne arm viser sig at tilhøre Wall, mangler kun hendes anden arm.

Peter Madsen har indtil videre kategorisk afvist politiets påstand om, at han har dræbt Kim Wall.

Til at starte med nægtede han også anklagen om, at han skal have parteret den unge kvinde. Men i en ny afhøring med politiet valgte han 14. oktober at tilstå den del af sagen.

Under afhøringen præsenterede politiet desuden Madsen for en ny sigtelse, der peger på, at hans motiv kan være seksuelt. Det skete på baggrund af 14 knivstik, der er påført Kim Wall i og omkring kønsdelene.

Men også på det punkt nægter han sig skyldig.

Københavns Politi oplyser, at det seneste fund i sagen vil blive undersøgt på Retsmedicinsk Institut onsdag.

Indtil da har politiet ikke yderligere kommentarer i sagen.