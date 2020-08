Politiet fik ekstra travlt på endnu en nat med høj musik

En stor del af klagerne kom fra borgere i København, hvor politiet modtog 187 anmeldelser om generende musik og larmende festgæster.

Natten forinden var der 104 meldinger om høj musik i politikredsen.

- Det er noget højere end i går, og vi har brugt en del krudt på de anmeldelser, vi har fået.

- Men her til morgen er der faldet rimelig ro over sagerne, i takt med at festerne er ebbet ud, lød det fra vagtchef ved Københavns Politi Kristian Rohdin tidligt søndag morgen.

Hos Nordsjællands Politi modtog man 137 klager om støjende musik. Det er mere end dobbelt så mange som den foregående nat.

Dog har man ikke fundet det nødvendigt at udskrive bøder eller beslaglægge musikanlæg. Problemerne er klaret med dialog, lyder det fra kredsen.

Samme tilgang har politiet haft på Københavns Vestegn. Her fik man i aften- og nattetimerne omkring 30 anmeldelser mod 15 natten til lørdag.

- Men folk er gode til at skrue ned, når vi kommer, og det har ikke været nødvendigt at beslaglægge anlæg eller give bøder, lyder det fra vagtchef Thomas Christensen.

Bødeblokken blev til gengæld hevet frem på Fyn, hvor politiet natten til søndag modtog 34 anmeldelser om høj musik og udskrev tre bøder.

I Midt- og Vestsjælland melder politiet også om mange sager. Her måtte betjente i nat konfiskere mellem fem og ti anlæg.

Politiet i Syd- og Sønderjylland, Sydøstjylland, Nordjylland og Midt- og Vestjylland har alle fået mellem 30 og 50 anmeldelser om generende musik.

For Nordjyllands vedkommende er der tale om mere end en fordobling i antallet af anmeldelser i forhold til natten til lørdag.

I Østjylland har politiet fået 52 anmeldelser om musik til ulempe, hvilket er 22 flere end fredag. Her måtte betjente foretage et par anholdelser, efter at en mindre gruppe forsøgte at komme op at slås med politiet.

Endelig har man på Bornholm modtaget fem klager om høj musik.

De fleste politikredse giver weekenden og det gode vejr skylden for de mange anmeldelser om generende musik.