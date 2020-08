Politiet fandt banderelateret våben under kvindes seng

Det var på grund af en salgsannonce på Facebook, at politiet under en ransagning i oktober sidste år fandt et haglgevær med relation til bandemiljøet under en 59-årig kvindes seng.

Det var angiveligt kvindens søn, der havde tapet våbnet fast under hendes seng. Han havde fået besked på at gemme våbnet for en kammerat, der er en del af en rockergruppe.

En politimand var i sin fritid stødt på en salgsannonce fra den 59-årige kvinde, som prøvede at sælge en PH-lampe, der var blevet meldt stjålet.

Som led i politiets daværende efterforskning af indbrud og salg af hælervarer valgte de at ransage kvindens bolig i Munkebo på Fyn med det samme, så der ikke var risiko for, at lampen blev solgt inden ransagningen.

Under ransagningen endte kvinden selv med at gøre betjentene opmærksomme på, at de ville kunne finde et våben under hendes seng.

Specialanklager Jakob Brøgger Nielsen mener dog ikke, at hun skal have en mildere straf af den grund.

- Hun fortalte først om våbnet, da politiet stod på hendes adresse. Det var ikke, fordi hun selv valgte at ringe til politiet, forklarede han under et retsmøde i Højesteret torsdag.

Jakob Brøgger Nielsen kunne efter retsmødet fortælle, at sønnen har modtaget en dom på to år og ni måneders fængsel i sagen, mens hans kammerat med banderelation er blevet idømt fire års fængsel.

Dommenes længde skyldes dog også andre kriminelle aktiviteter udover de to unge mænds involvering i våbensagen.

I byretten blev kvinden dømt for at have været bekendt med, at våbnet var blevet opbevaret i hendes bolig. På den baggrund valgte retten at idømme hende tre måneders betinget fængsel.

Efter Anklagemyndigheden ankede sagen til Østre Landsret, blev kvinden også dømt for at have været bekendt med, at våbnet tilhørte en person med banderelation.

Landsretten mente, at hun burde vide, at der var en risiko for, at våbnet skulle bruges til at gøre skade på andre personer. Derfor endte hun her med at blive idømt to år og tre måneders fængsel.

Højesteret forventes at afsige dom i sagen den 27. august.