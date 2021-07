Politiet får stor hjælp til opklaring af drab i Christiania

Efter et skyderi, som kostede en 22-årig mand livet og sårede en anden ved Pusher Street i Christiania, oplever politiet stor vilje blandt de lokale til at hjælpe med oplysninger.

- Vi har mødt velvilje, og der er faktisk et forbilledligt samarbejde med de mennesker, der lever og færdes i området, siger han.

Forbrydelsen skete cirka klokken 00.40 natten til lørdag. Den dræbte boede på Christiania, hvor han var vokset op, mens den 31-årige mand, der blev såret, har adresse et andet sted på Amager.

Søndag formiddag er der endnu ikke foretaget anholdelser i sagen.

Lørdag aften oplyste politiet, at to mænd efter skyderiet blev set løbe ud af Christiania mod den gamle hovedindgang, hvor de satte sig op på en holdende knallert og kørte mod Holmen og Refshaleøen.

I et buskads ved boldbanerne nord for Christiania er der fundet en knallert i sort og hvid. Frontskjoldet manglerr på knallerten, som blev stjålet nær Christiania godt et døgn før drabet, viser efterforskningen.

- Vi har fået lidt henvendelser om knallerten, siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard Madsen. Han vil dog ikke gå i detaljer.

I øvrigt gentager vicepolitiinspektøren, at man fortsat efterforsker bredt. Det er en "helt oplagt teori", at en teori er, at skyderiet kan forbindes til hashsalget i Pusher Street, men der kan også sagtens kan være andre motiver, lyder det.