Politiet får brugbare tip i efterforskning af muligt drab

Endnu har politiet ikke fundet liget af 43-årige Maria From Jakobsen, som frygtes myrdet.

Hvad der er sket med den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen fra Frederikssund, er fortsat en gåde. Politiet har ugen igennem efterforsket sagen som et muligt drab og bedt offentligheden om hjælp.

Og der er flere borgere, som gerne har villet hjælpe efterforskerne, fortæller efterforskningsleder Lau Lauritzen i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for de mange og gode henvendelser, vi har fået fra borgerne. Der er flere af oplysningerne, som allerede nu har vist sig at være brugbare i den videre efterforskning, siger han.

Politiet har hidtil været sparsomme med at røbe for meget om sagens detaljer. Man vil gerne holde kortene tæt til kroppen af hensyn til den videre efterforskning, lyder det.

En 44-årig mand er varetægtsfængslet og sigtet for drab - selv om intet lig er fundet. Og onsdag i denne uge fremkom der i flere medier oplysninger fra en retsbog fra grundlovsforhøret.

De viste, at politiet hos manden har fundet store mængder kaustisk soda og saltsyre. Derudover skal manden have foretaget søgninger på nettet om havdybde, olietønder, selvmord og forsvinden.

Manden er beskyttet af et navneforbud, og det er derfor ikke lovligt at komme nærmere ind på hans relation til Maria From Jakobsen.

Til at begynde med efterforskede politiet sagen som en eftersøgning af en savnet person. Det hed sig i en anmeldelse, at Maria From Jakobsen havde forladt sit hjem i nedtrykt tilstand.

Men midt i sidste uge overgik sagen til drabsefterforskerne, da den foreløbige efterforskningen sandsynliggjorde, at der kan stikke noget mere alvorligt under hendes forsvinden - nemlig en forbrydelse. Et drab.

Politiet har hele ugen igennem arbejdet med tekniske undersøgelser og søgning efter spor i huset på Nialsvej i Frederikssund. Også familiens sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland bliver nøje gennemgået af politiets teknikere.

Efterforskningsleder Lau Lauritzen har derudover fortalt til Ekstra Bladet, at man også har foretaget efterforskning på krematorier.

Politiet er særligt interesseret i henvendelser om en hvid Chevrolet Spark og en grå Suzuki Baleo samt en trailer af mærket Variant. Også personer, som har befundet sig i nærheden af disse biler, er interessant for politiet.