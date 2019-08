Politiet får 12.000 anmeldelser om it-svindel på et halvt år

Et nyt center under Rigspolitiet har gjort det nemmere at kortlægge it-svindel på tværs af politikredsene.

I løbet af et halvt år har politiet modtaget hele 12.162 anmeldelser om it-relateret kriminalitet.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiets landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK), der hører under Rigspolitiet.

Tallet dækker perioden fra december 2018 til maj i år.

Rigspolitiet oprettede i december LCIK.

Det har blandt andet medført, at det er blevet nemmere for politiet at efterforske sagerne på tværs af de 12 politikredse, der er i Danmark.

Det forklarer centerchef Trine Møller og nævner en bedragerisag fra Nordjylland med 197 forhold begået af den samme gerningsmand.

- Gerningsmanden oprettede en salgsannonce, som mange borgere reagerede på. Borgere overførte penge, men varen dukkede aldrig op.

- Gerningsmanden blev varetægtsfængslet og senere dømt for alle 197 tilfælde, siger Trine Møller i pressemeddelelsen.

Denne type kriminalitet fylder da også mest. Ud af 12.162 anmeldelser på seks måneder udgjorde snyd ved samhandel 4209.

Centret har også bidraget til efterforskningen i en bedragerisag, som betød, at otte personer i sidste uge blev varetægtsfængslet i København for omfattende svindel over telefonen.

De otte er mistænkt for at have svindlet ved at udgive sig for at være fra eksempelvis Nets eller banker, når de ringede til godtroende ofre, som var midaldrende og ældre kvinder.

På den måde har de fået udleveret NemID og andre oplysninger, som blev brugt til at tømme forskellige konti.

- Vi har et rigtig godt overblik over, hvilke typer for it-relateret økonomisk kriminalitet, danskerne anmelder. Samtidig ved vi også, hvilke dele af befolkningen, der udsættes for særlige former for kriminalitet.

- For eksempel hvor anmelderen kommer fra, deres alder og så videre. Det betyder, at vi løbende kan lave meget præcise, målrettede forebyggelseskampagner, siger Trine Møller.