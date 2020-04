Politiet efterlyser to mænd efter knivoverfald i Holstebro

Efter en episode med farlig vold i Holstebro lørdag aften er politiet torsdag gået ud med en offentlig efterlysning af to formodede gerningsmænd.

Under et sammenstød på Thorsvej blev to mænd stukket med kniv i henholdsvis låret og maven. De to ofre, der er 24 og 25 år, er uden for livsfare.

Torsdag morgen meldte tre mænd sig selv til politiet og blev anholdt. En dommer skal nu afgøre, om der er grundlag for varetægtsfængsling.

Men yderligere to efterlyses altså i sagen, som ifølge politiets opfattelse var et drabsforsøg.

Den ene er den 20-årige Ali Mohamad Hamo, mens den anden er 22-årige Farad Atounou.

Midt- og Vestjyllands Politi opfordrer i en pressemeddelelse folk, der kender til deres opholdssted, til straks at kontakte politiet.

I øvrigt håber politiets efterforskere fortsat at få kontakt med eventuelle vidner i sagen.