Politiet efterlyser mand som mistænkes for at stå bag skyderi

Politiet efterlyser en 25-årig mand, som mistænkes for at stå bag et skyderi i Albertslund torsdag eftermiddag.

Den unge efterlyste mand hedder Tolga Kibar, og politiet beder om hjælp til at finde ham. Københavns Vestegns Politi opfordrer ligeledes vidner til at henvende sig.

Skudepisoden fandt sted klokken 17.36, hvor der blev affyret op mod 15 skud ved Storkens Kvarter 8A.

Her blev en 20-årig mand ramt af skud i benet. Han er uden for livsfare.

Under efterforskningen af sagen har politiet fundet en pistol nær gerningsstedet, som de formoder er blevet brugt i skyderiet.

Politiet har tidligere opfordret gerningsmanden til at melde sig selv.

- Vi leder efter ham, og vi finder ham. Han ville gøre det nemmere for sig selv ved at melde sig med det samme, skrev politiinspektør Mikael Wern i en pressemeddelelse fredag.

Senere torsdag aften kort før midnat fandt endnu et skyderi sted. Dennegang nær en tankstation på Roskildevej 260 i Rødovre. Inden skyderiet havde der været en biljagt mellem flere biler.

Under skudepisoden blev en 18-årig mand, som var passager i en af bilerne, ramt af et strejfskud i foden. Han var ligeledes uden for livsfare.

Torsdagens to skudepisoder fandt sted med godt seks timers mellemrum. Der er dog intet, som tyder på, at der er en sammenhæng mellem skyderierne i Albertslund og Rødovre. Det har politiet meddelt.

På baggrund af de to skyderier besluttede Københavns Vestegns Politi fredag at indføre visitationszoner i dele af de to københavnerforstæder.

Samtidig indfører Københavns Politi visitationszone i den del af Husum, der støder op til Rødovre.

Foranstaltningen gælder foreløbig frem til 6. juli, mens slutdatoen i Husum umiddelbart lyder på 22. juni. Beslutningen betyder, at politiet i perioden kan undersøge personers tøj, tasker og køretøjer.