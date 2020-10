Politiet efterlyser mand mistænkt for knivstik i Ballerup

Politiet er på jagt efter en 35-årig mand ved navn Mohamed Ayoub efter et dobbelt knivstikkeri i Ballerup lørdag formiddag.

Politiet leder efter Mohamed Ayoub, der mistænkes for at have knivstukket en mor og hendes datter lørdag.