49-årige Tayeb Si M'Rabet der er idømt udvisning for at være bagmanden bag danmarkshistoriens største røveri, er tilbage i Danmark, oplyser Københavns Vestegns Politi, som nu efterlyser ham.

Politiet efterlyser farlig bagmand fra rekordrøveri

49-årige Tayeb Si M'Rabet, der er udvist for bestandigt for røveri til 62 millioner, er angiveligt i Danmark.

I 2012 stadfæstede Østre Landsret en dom på ti års fængsel og udvisning for bestandigt til Tayeb Si M'Rabet. Han blev dømt som bagmanden bag et af danmarkshistoriens største røverier, der gav et udbytte på 62 millioner kroner.

Men nu er Tayeb, der er fransk statsborger, angiveligt i Danmark igen, oplyser Københavns Vestegns Politi, der efterlyser ham med navn og billede.

- Da han tidligere har begået meget alvorlig personfarlig kriminalitet, er det vigtigt, at han anholdes hurtigst muligt, skriver politiet i en pressemeddelelse.

- Hvis man ser ham, skal man ikke selv tage kontakt til ham, men i stedet ringe til politiet på 112, lyder det videre.

Røveriet mod Dansk Værdihåndtering, DVH, i Glostrup skete i de tidlige morgentimer den 10. august 2008.

Med en gummiged bragede røverne gennem væggen til DVH. Da støvet havde lagt sig, gik seks maskerede og tungt bevæbnede røvere roligt gennem hullet med medbragte sportstasker.

De fyldte 62 millioner kroner i taskerne og nærmest slentrede tilbage gennem hullet, hvor de lagde udbyttet bag i en Audi stationcar.

Røverne havde ikke travlt. Medgerningsmænd havde på samme tid stillet ti skraldebiler på tværs af indfaldsvejene til DVH og stukket syv af dem i brand. Desuden spredte røverne partisansøm ud over vejene i området.

Det betød, at kun få betjente nåede frem, mens røveriet stadig stod på. Men da politiet kan se, at røverne har automatvåben, tør de ikke risikere en skudveksling, og det lykkes røverne at slippe væk.

Kun fire millioner kroner fra kuppet er efterfølgende blevet fundet. De lå begravet i baghaven hos Tayebs kæreste i Odense.

I 2010 blev Tayeb, der tidligere var dømt for flere røverier, ved Retten i Glostrup idømt ti års fængsel og udvisning for bestandigt, for at være bagmanden bag røveriet. Dommen blev knap to år senere stadfæstet af Østre Landsret.

Sammen med et røveri mod Loomis, der også er en pengehåndteringsvirksomhed, er røveriet mod Dansk Værdihåndtering danmarkshistoriens største røveri.

Ved begge røverier slap gerningsmændene væk med omkring 62 millioner kroner.

Loomis-røveriet, der i øvrigt fandt sted mindre end et halvt år før røveriet mod DVH, er ikke opklaret.