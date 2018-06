Politiet efterlyser en forsvundet 12-årige pige fra Skjern

Det fortæller Jens Claumarch, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi frygter ikke, at der er tale om en forbrydelse. Det har vi umiddelbart ikke nogen indikationer om, siger vagtchefen.

Hun var iført sort trøje, sorte shorts og sorte sko, da hendes familie sidst så hende.

- Den eneste måde at lede efter hende på er via de sociale medier. Det er derfor, vi efter at have talt med familien, har valgt at gå ud med en beskrivelse og et billede af hende.

Politiet har endnu ikke afgørende spor i eftersøgningen. De har fået meldinger fra personer, som angiveligt har set hende i toget på vej til København, mens andre mener at have set hende i et indkøbscenter i Aalborg.

- Men der er jo mange 12-årige i den beklædning, som ligner hinanden, siger vagtchefen.

- Det er derfor vi efter at have talt med familien har valgt at gå ud med en beskrivelse og et billede af hende, siger han.