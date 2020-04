Politiet efterforsker dødsfald: To personer fundet livløse

- Da vi anser dødsfaldene for at være mistænkelige, har vi efterforskere på adressen for at klarlægge, hvad der er foregået, siger han.

Politiet modtog anmeldelsen om dødsfaldene klokken 12.

De pårørende er ikke underrettet endnu.

- Det er ikke lykkedes os at komme i kontakt med dem, siger vagtchefen sidst på eftermiddagen søndag.

Af samme grund ønsker vagtchefen ikke at oplyse køn eller alder på de to dødfundne personer.

Hvis en person findes død, og der ikke umiddelbart kan fastlægges en dødsårsag, behandler politiet dødsfaldet som "mistænkeligt".

I den type sager benytter politiet samme fremgangsmåde i den tidlige efterforskning, som hvis der med sikkerhed var tale om et drab.

Det gør man for at undgå, at potentielt vigtige spor går tabt.