Politiet efterforsker bombe- og dødstrusler mod Radio Loud

Bombetruslen kommer samtidig med, at stationens digitale direktør, Rasmus Mark Pedersen, og hans hustru, Karen Dich, modtager dødstrusler.

- Vi efterforsker selvfølgelig også, om der er en sammenhæng mellem dødstruslerne og bombetruslen, lyder det fra Københavns Politis kommunikationsafdeling.

Der har i nogle kredse været voldsom modstand mod Radio Loud, siden stationen i 2019 vandt udbuddet af en ny DAB-kanal foran blandt andre den populære Radio24Syv.

Kritikken har haglet ned over stationen på især de sociale medier, men ifølge kanaldirektør Ann Lykke Davidsen er det første gang, at der bliver fremsat døds- og bombetrusler mod radioen.

- Der har ikke været trusler som den, MP (Rasmus Mark Pedersen, red.) og Karen har modtaget. Men hvad vi ikke har modtaget af rigtig meget både i vores indbakker, sociale medier, i offentligheden - det er eskaleret og nu til et punkt, hvor jeg håber, at alle kan se, hvor usmageligt og uden for rækkevidde det er, siger hun til mediet MediaWatch.

På Twitter har Rasmus Mark Pedersen opfordret kritikere af Radio Loud til at tage afstand fra truslerne.

Det har fået flere af de kritikere til at reagere. I fagbladet Journalisten undrer blandt andre tidligere programchef på Radio24syv Mads Brügger sig over, at Rasmus Mark Pedersen opfordrer Brügger til at tage afstand fra truslerne.

- Man kan kun tage afstand fra de trusler, og trusler skal selvfølgelig meldes til politiet. Det står ikke til diskussion, skriver han i en sms til Journalisten.

- Jeg har været og er fortsat en aktiv kritiker af Radio Loud, men jeg har aldrig opfordret til, at Louds personale skulle chikaneres eller trues.