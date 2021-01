Politiet efterforsker afbrænding af Mette Frederiksen-dukke

Afbrændingen skete i forbindelse med, at gruppen "Men in Black" demonstrerede mod coronarestriktionerne. På Julius Thomsens Plads ved Forum på Frederiksberg blev dukken hængt op og antændt.

På dukken var monteret et skilt med teksten "Hun må og skal aflives".

Lars-Ole Karlsen fortæller, at politiet efter demonstrationen indledte en efterforskning af afbrændingen. Hvorvidt skiltet på dukken i politiets øjne kan opfattes som en trussel mod statsministeren, er endnu uafklaret.

- Vi efterforsker bredt og har ikke lagt os fast på, hvilken type lovovertrædelse der er tale om, siger Lars-Ole Karlsen søndag formiddag.

Vicepolitiinspektøren ønsker ikke at oplyse yderligere om detaljerne i efterforskningen af sagen og henviser til, at efterforskningen fortsat er i gang.

I forbindelse med lørdagens demonstration blev fem personer anholdt. De blev alle afhørt og efterfølgende blev de løsladt. En af de anholdte blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Den slags udløser bødestraf.

En anden blev sigtet for straffelovens bestemmelse om grov forstyrrelse af den offentlige orden. Denne bestemmelse sigter mod en mere organiseret form for gadeuorden, end ordensbekendtgørelsen gør, og kan udløse en mindre fængselsstraf.

De tre sidste blev sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om vold mod blandt andet politifolk. Overtrædelsen har imidlertid ikke været grov nok til, at anklagemyndigheden har villet fremstille de tre i grundlovsforhør.

Ofte ser man, at personer, som sigtes for vold mod politiet, bliver fremstillet af hensynet til den almindelige retsfølelse, i loven kaldet "retshåndhævelsen".

Men for at kunne varetægtsfængsle på den baggrund kræver det, at man forventer, at sagen i sidste ende vil udløse en dom på mindst 60 dages ubetinget fængsel.

At de voldssigtede ikke bliver stillet for en dommer vidner desuden om, at de ikke har en fortid som voldsmænd. Det havde nemlig formentlig kunnet begrunde, at de skulle fængsles.