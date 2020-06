Politiet dropper sigtelse om drab på 16-årig i København

Den 36-årige mand fra Helsingborg blev i april sidste år dømt for at have solgt en pistol, der menes at være blevet brugt til forbrydelsen.

En svensk-jugoslavisk mand er blevet renset i sagen om drabet på den 16-årige Servet Abdija i København for mere end to år siden.

Han var også sigtet for drab og for et andet våben. Men anklagemyndigheden har frafaldet disse sigtelser, oplyser senioranklager Søren Harbo fra Københavns Politi til Ritzau.

Manden blev idømt fængsel i to år for at have håndteret en pistol af mærket Zastava, i tiden forud for den 16-årige blev skudt på klos hold 16. oktober 2017.

Servet Abdija mistede livet nær opgangen til sin families bopæl i Ragnhildgade på Nørrebro. Oppe i lejligheden hørte hans mor skuddene.

Efterforskningen var vanskelig, men der kom tilsyneladende et gennembrud i sommeren 2018, da to gerningsvåben blev fundet. I nært samarbejde med svensk politi fandt de danske betjente herefter frem til manden i Helsingborg.

I afdelingen for personfarlig kriminalitet arbejdes der dog fortsat med at opklare sagen, lyder det fra vicepolitiinspektør Brian Belling.

- Efterforskningen er stadig åben, siger han.

Om betjentene for eksempel analyserer tekniske spor, ønsker Brian Belling ikke at svare på.

Tidligere har politiet afvist at udtale sig om et muligt motiv til forbrydelsen.

I et retsmøde i april sidste år tilstod manden fra Helsingborg at have besiddet pistolen, som han solgte for 20.000 svenske kroner. Han afviste at sige, hvem køberen var.

- No comments, lød svaret.

Han blev også spurgt om, hvad køberen skulle bruge pistolen til.

- Ingen anelse, sagde han.