Politiet dropper sag om billede af statsministerdukke

Østjyllands Politi har besluttet at droppe sagen mod en kvinde, der var sigtet for at have truet statsminister Mette Frederiksen (S) ved at offentliggøre et billede af en omstridt dukke fra en demonstration.

Det oplyser kvindens advokat, Jonas Christoffersen, på Twitter.

- Sagen om dukkebilledet er i dag sluttet med påtaleopgivelse. Der var ingen trussel. Min klient er glad, skriver advokaten.

I en pressemeddelelse bekræfter Østjyllands Politi, at man har opgivet at gå videre med sagen, som har tiltrukket stor opmærksomhed.

Sagens hovedperson er 29-årige Vivian Alexandru fra Aarhus. Hun delte billedet i en gruppe på Facebook og blev efterfølgende opsøgt af politiet på sin hjemmeadresse og anholdt. Anholdelsen fandt sted 14. marts.

Billedet stammer fra en demonstration mod coronarestriktionerne, der fandt sted i København i januar. På billedet ses en dukke, der forestillede Mette Frederiksen. Dukken er stukket i brand, og på den er monteret et skilt med teksten "hun må og skal aflives". Billedet har været bragt adskillige gange i medierne.

Politidirektør Kirsten Dyrman fortæller, at der ikke er fundet noget bevis for, at kvinden har haft til hensigt at true statsministeren.

- Efter vi har gennemgået materialet i sagen, er sigtelsen blevet frafaldet, da hverken vi eller Statsadvokaten mener, der er noget bevis for, at kvinden har delt billedet med den hensigt at true nogen, siger hun i meddelelsen.

Det var ifølge politiet "en bekymret borger", som gjorde politiet opmærksom på billedet. Kirsten Dyrman erkender, at forløbet kan have været voldsomt for den 29-årige kvinde, som blev anholdt.

- Jeg kan sagtens forstå, hvis det har været en ubehagelig oplevelse for hende, og jeg er glad for, at sagen så hurtigt blev afgjort, siger hun.