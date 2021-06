Millioner i forskellig valuta er torsdag blevet beslaglagt efter razzia mod vekselbureau. Tre mænd er anholdt og sigtet for hvidvask af penge, som menes at stamme fra organiseret kriminalitet. (Arkivfoto).

Politiet beslaglægger millioner ved razzia mod hvidvask

Torsdag eftermiddag tæller politiet stadig penge - de anholdte bliver fredag stillet for en dommer.

Torsdag formiddag slog politiet til mod flere filialer af et større vekselbureau i København. Tre mænd er anholdt og sigtet for at deltage i hvidvask af penge, som stammer fra kriminalitet.

I forbindelse med formiddagens otte ransagninger blev der beslaglagt, hvad politiet selv beskriver som "et større millionbeløb".

- Jeg kan ikke fortælle, hvor stort det er, for vi er stadig i gang med at tælle, og der er forskellig valuta iblandt, så det skal også regnes om, siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra Særlig Efterforskning Øst.

Ud over mistanken om hvidvask, så mener politiet, at vekselbureauet på svigagtigt grundlag har modtaget millioner af kroner i lønkompensation i medfør af coronahjælpepakkerne. Firmaet bag vekselbureauet er sigtet i den forbindelse.

Det er efterforskningsenheden Særlig Efterforskning Øst under Københavns Politi, som står for efterforskning af sagen. Politiet samarbejder med blandt andet Skattestyrelsen i jagten på økonomiske svindlere.

Betegnelsen "hvidvask" dækker over forskellige aktiviteter, som har til formål at få penge tilvejebragt fra kriminalitet til at se lovlige ud.

Der har i de senere år været flere sager, hvor netop vekselbureauer spiller en rolle i forbindelse med hvidvask. Sådanne bureauer håndterer store mængder kontanter, og det bliver indimellem udnyttet til at vaske beskidte penge hvide.

- Der findes ikke ret mange steder i samfundet i dag, hvor man kan omsætte kontanter med samme hastighed, som man naturligt gør i et vekselbureau, siger Torben Henriksen.

De tre anholdte er 38, 45 og 53 år, og de vil fredag blive stillet for en dommer, som skal tage stillig til, hvorvidt mændene skal varetægtsfængsles - et såkaldt grundlovsforhør.

Torben Henriksen ved endnu ikke, hvorledes de anholdte stiller sig til sigtelserne.

- Det vil blive oplyst i forbindelse med grundlovsforhøret, lyder det fra Torben Henriksen.

Af hensyn til politiets videre efterforskning vil anklagemyndigheden bede dommeren om at afholde fredagens retsmøde for lukkede døre, altså uden adgang for offentligheden.

Det er almindeligt i en række sager, hvor politiet ønsker at holde detaljer om efterforskningen tæt til kroppen, blandt andet så eventuelle andre mistænkte og vidner ikke kan lade deres handlinger og forklaringer påvirke af oplysninger fra retten.