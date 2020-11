Politiet mangler et lig i mystisk drabssag

Nordsjællands Politi bekræfter nu, at man ikke har fundet liget af Maria From Jacobsen. En 44-årig mand blev mandag varetægtsfængslet for at have dræbt den 43-årige kvinde.

Det er vicepolitiinspektør Lau Lauritzen, der over for Ekstra Bladet bekræfter, at man ikke har fundet kvindens lig.