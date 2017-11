Politiet bekræfter: Eksplosive stoffer fundet i Nordvest

Københavns Politi bekræfter lørdag via Twitter, at der fredag under en politiaktion i Københavns Nordvestkvarter blev fundet eksplosivstoffer.

Allerede fredag fortalte politiet, at sagen betragtes som et "almindeligt kriminelt forhold". Ifølge Ritzaus oplysninger betyder den formulering, at politiet ikke betragter fundet som terrorrelateret.