Politiet beklager: Lukkede spisesteder ved en fejl

Forretninger i butikscentre har under coronaudbruddet været tvunget til at holde lukket, og med den begrundelse gav en patrulje fra Østjyllands Politi de pågældende spisesteder i Bazar Vest et påbud.

Men det var en fejl, erkender vicepolitiinspektør Martin Rasmussen.

- Vi fandt en undtagelse i lovgivningen, som vi ikke var bekendt med. Den indebærer, at takeaway-steder gerne må holde åbent, selv om de ligger i et butikscenter.

- De pågældende spisesteder er blevet kontaktet, og vi beklager selvfølgelig fejlen, siger Martin Rasmussen.

Et enkelt spisested blev i samme ombæring sigtet for at bryde et forbud mod udeservering. Den sigtelse ændres der ikke ved.

Overtrædelsen medfører en bøde på 10.000 kroner.

Under coronaudbruddet har landets butikscentre - herunder Bazar Vest - været tvunget til at holde lukket. Men den tvungne nedlukning gælder altså ikke caféer og restauranter, der kun sælger takeaway-mad.

Spisesteder har generelt haft lov til at sælge takeaway, men det har ikke været tilladt at have spisende gæster inden- og udendørs.

Der går dog ikke lang tid, før butikscentrene må åbne igen, og caféer og restauranter må servere for deres kunder.

Fredag indgik Folketingets partier en aftale om fase 2 i genåbningen af samfundet, som i stort omfang har været lukket siden marts.

Aftalen betyder blandt andet, at butikscentre kan åbne fra 11. maj, mens caféer og restauranter må servere for deres kunder fra 18. maj.