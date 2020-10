Politiet beder om nye tjeneste- og maskinpistoler

Rigspolitiet beder politikerne om at sætte penge af, så dansk politi kan få 16.000 nye våben.

Politiet vurderer, at det vil koste 128,1 million kroner at købe nye håndvåben og maskinpistoler frem mod 2028.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af et politinotat og et fortroligt svar fra Justitsministeriet. Notatet er skrevet i forbindelse med igangværende forhandlinger om en ny flerårig aftale for politiet.

Politiet anbefaler, at der indkøbes 13.000 nye tjenestepistoler og 3000 nye våben, der omtales som "politikarabiner". Håbet er, at de kan erstatte og udfase politiets nuværende MP5-maskinpistol.

Tal fra politiet viser, at der sidste år var ansat 11.129 polititjenestemænd fordelt over hele landet. Dermed er der altså lagt op til en fuld udskiftning af tjenestepistolerne.

I øjeblikket har betjente en 9 millimeters tjenestepistol. Den blev indført i 1998. Dertil råder politiet over større og mere kraftfulde 9 millimeters maskinpistoler, der blev indført i 1986.

Men inden for en kort årrække er de nødt til at blive udskiftet, vurderer Rigspolitiet.

- Samtidig er der identificeret operative begrænsninger ved politiets 9 millimeters maskinpistol, skriver Rigspolitiet ifølge Jyllands-Posten.

Rigspolitiet skriver ifølge avisen i folketingssvaret, at "en moderne politikarabin vil have den rette effekt og rækkevidde og dermed bedre modsvare den aktuelle trusselssituation end den nuværende maskinpistol".

Politiet råder allerede i dag over flere hundrede karabiner udlånt af Forsvaret.

Ifølge Michael Engell Olsen, politiinspektør ved Rigspolitiet, handler udskiftningen om rettidig omhu.

- Det er ikke sådan, at vi i dag står med våben, som ikke er tilstrækkelige, eller at vi ikke er velbevæbnet. Det er vi selvfølgelig. Der er en bundlinje, man ikke skal under, og den er vi langt fra. Vores operative parathed er absolut usvækket, siger han til Jyllands-Posten.

Alligevel vil Dansk Folkeparti fremsætte det som et krav til forhandlingerne, at politiet får de ekstra midler til at købe nye våben.

Det siger partiets retsordfører, Peter Skaarup.

- Jeg synes, det er skandaløst, at politiet opererer med våben, der er opfundet i 60'erne og så lavet i 80'erne og 90'erne.

- Vi mener, at politiet selvsagt skal have en moderne og tidssvarende våbenpakke, der kan konkurrere med det, som deres modstandere - altså kriminelle bander og terrorister - har, siger Skaarup til Ritzau.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har ikke ønsket at kommentere de igangværende forhandlinger over for avisen.