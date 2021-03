Politiet arbejder på testcenter i Ballerup

Betjentene er til stede på Energivej på at se på "et mistænkeligt forhold", har Københavns Vestegns Politi oplyst på Twitter.

Politiet er blevet kaldt ud til et testcenter for covid-19 i Ballerup tirsdag formiddag.

Kort før middagstid har politiet ikke yderligere oplysninger om, hvad sagen drejer sig om.

Med Region Hovedstaden har meddelt, at centret fortsat er åbent for alle, der har booket tid til at blive testet.