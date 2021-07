Tre mænd er sigtet for at have frihedsberøvet og udøvet grov vold mod en yngre mand. (Arkivfoto)

Politiet anholder tre mænd i sag om frihedsberøvelse

Tre mænd blev torsdag anholdt for at frihedsberøve en mand den 7. juli i Brønshøj.

Københavns Politi har torsdag anholdt tre mænd fra det kriminelle miljø i København på henholdsvis 24, 24 og 25 år, som er sigtet for frihedsberøvelse, grov vold og afpresning.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Mændene er sigtet for sammen med andre gerningsmænd at have frihedsberøvet en mand på gaden i Brønshøj den 7. juli.

Manden er under frihedsberøvelsen blevet udsat for grov vold og afpresning, skriver politiet.

Politiet beskriver i pressemeddelelsen, at de anholdte har arbejdet sammen med "uidentificerede gerningsmænd", og vicepolitiinspektør og leder for afdelingen for organiseret kriminalitet Knud Hvass vil da heller ikke udelukke, at der kommer flere anholdelser i sagen.

- Vi kan desværre ikke gå i yderligere detaljer på nuværende tidspunkt, siger han i pressemeddelelsen.

Knud Hvass glæder sig dog over, at tre personer er blevet anholdt, og at det lykkedes politiet at finde manden, som befandt sig på en landejendom på Midtsjælland.

- Det er en alvorlig og grov sag, som vi har haft en intens efterforskning af for at finde den frihedsberøvede mand. Det lykkedes heldigvis i går.

Ifølge Ekstra Bladet er der tale om en yngre mand, som har været forsvundet igennem de sidste to uger. Avisen erfarer, at manden blev fundet i god behold.

Ifølge avisens oplysninger er sagen en del af et opgør i det kriminelle miljø.

Konflikten skulle bestå i, at manden mistænkes for at have snydt gerningsmændene eller deres bekendte i en sag om narko.

De anholdte fremstilles i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg klokken 12 fredag.